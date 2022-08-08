Мата Хари – куртизанка и шпионка, о которой поют на ″Евровидении″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

Она была танцовщицей, куртизанкой и шпионкой. Легендарная Мата Хари восхищала Париж начала XX века своими экзотическими танцами с элементами стриптиза, вскружила головы не одному офицеру и (благодаря, в первую очередь, успеху у мужчин) стала агентом немецкой разведки в разгар Первой мировой войны. Позже она пыталась работать и на французов, но ее попытки быть двойным агентом не увенчались успехом. Французский военный суд признал ее виновной в шпионаже и 25 июля 1917 года приговорил к смертной казни. Через несколько месяцев, 15 октября 1917 года, Мата Хари была расстреляна.

Личность Маты Хари еще при жизни обросла легендами. Собственно, она сама придумала себе биографию, что способствовало ее образу загадочной женщины, посвященной в таинства восточного танца. Но многое было придумано ее современниками и историками-любителями. Таким образом, распространенное мнение о том, что она была одним из самых успешных разведчиков всех времен, сильно преувеличивает значение Маты Хари на шпионском поприще.

Мастер самостоятельной постановки

Кем на самом деле была Мата Хари? Она сама говорила о себе, например, что родилась в Индии, ее отец был брахманом, а мать — танцовщицей. Ее воспитывали предположительно храмовые жрицы, которые посвятили ее в тайны любви и танца. Но это ерунда. При всей сумбурности биографии Маты Хари есть несколько фактов из ее жизни, которые можно считать доказанными. На самом деле она родилась в Голландии в 1876 году. Ее настоящее имя Маргарета Гертруда Зелле. Она рано вышла замуж за офицера колониальных войск и отправилась с ним на острова Ява и Суматра.

Певица Эфенди из Азербайджана исполняет “Mata Hari” во время первого полуфинала Евровидения 2021 в Роттердаме.

Однако брак распался, и после развода будущая европейская знаменитость осталась без средств к существованию. Вот когда она начала карьеру танцовщицы, и на этом поприще ее ждала ошеломительный успех: барышня в восточном стиле и с экзотическим именем (кстати, Мата Хари переводится как «глаз зари» или «солнце») обворожительно станцевала, появившись перед публикой почти обнаженной к концу выступления. Даже для потрепанного Парижа это была сенсация. Так Мата Хари стала звездой.

Экзотика этой личности и трагический конец ее жизни — элементы жизненной драмы, послужившей основой для бесчисленных книг, театральных постановок, мюзиклов и фильмов. Первый фильм о ней появился всего через три года после ее смерти, в 1920 году. Позже в роли Маты Хари блистала несравненная Грета Гарбо, ее сыграли француженка Жанна Моро и американка Жа Жа Габор. А тема остается актуальной: достаточно вспомнить, например, что в 2017 году по российскому телевидению был показан новый телесериал «Мата Хари», главную роль в котором сыграла французская актриса Вайна Джоканте.

Также в 2017 году был показан еще один фильм об этой легендарной личности – на немецком канале ARD. Лента «Мата Хари: Танец со смертью» (Mata Hari — Tanz mit dem Tod), по данным ARD, впервые реконструирует события марта 1916 — октября 1917 года с точки зрения немецкой разведки, основываясь на документах, которые до сих пор были неизвестны широкой публике.

Миф об успешном шпионе

Нельзя сказать, что этот фильм действительно открыл что-то совсем неожиданное в истории Маты Хари. Скорее, он подтверждает существовавшую ранее точку зрения, что танцор не был удачливым шпионом и не выведывал никаких значительных военных тайн. Об этом свидетельствуют документы британской разведки о деятельности Маты Хари, рассекреченные в 1999 году.

На момент ее вербовки немецкой разведкой в ​​1916 году ей было 39 лет. Танцор, уже покинувший сцену, искал новые источники дохода. Очевидно, возможность его заработать привлекала разведывательную деятельность. С самого начала немецкие власти сложились о ней как о шпионке не самого лестного мнения: она слыла ненадежной и слишком расточительной. А когда выяснилось, что Мата Хари работает на два фронта, немцы решили «сдать» ее французам. Для этого немецкая разведка отправила германскому дипломату в Мадрид депешу, из которой следовало, что Мата Хари под кодовым именем H 21 шпионила в пользу немцев. Отправившие это письмо заранее знали, что оно будет расшифровано врагом. Цель состояла в том, чтобы пустить французов по ложному следу, сдать второстепенного агента, чтобы французская контрразведка не искала истинные источники разведывательной информации.

Мата Хари и Владимир де Маслофф в фильме “Мата Хари: Танец со смертью” (актеры Владимир Бурлаков и Наталья Вернер)

В ходе следствия Мата Хари не назвала ни одного имени, не выдала сведений о своих связях с немцами. Да ей, в общем-то, и нечего было выдавать. Тем не менее французы видели в Мате Хари разведчицу, ответственную за гибель тысяч французских солдат. Правда, возможно, что и ее в этой роли тоже стремились представить только в пропагандистских целях, чтобы отвлечь от собственных недомолвок. Как бы то ни было, но именно так родился миф об одном из самых успешных шпионов в истории.

Преданный предатель

«Я люблю офицеров, всегда любил их», — эти слова бывшего танцора, сказанные на суде в 1917 году, приводит еженедельник «Шпигель». «Я лучше буду любовницей бедного офицера, чем богатого банкира». Правда, из фильма «Мата Хари: Танец со смертью» не следует, что за время сотрудничества с немецкой разведкой бывшая танцовщица действительно могла похвастаться широкими связями в кругах французских военных.

Но одна история любви все же показана в фильме. Владимир де Маслов (Вадим Павлович Маслов) — русский офицер, воевавший на стороне Франции (его роль, кстати, играет актер Владимир Бурлаков, родившийся в Москве и еще мальчиком переехавший в Германию). Де Маслофф, как говорила сама Мата Хари, «годилась своим сыновьям». А ведь он – по немецкому фильму – даже сделал ей предложение. Некоторое время спустя на допросе, проведенном французским следователем, Мата Хари привела отношения с возлюбленным в качестве оправдания тому, что она никогда не была против Франции. А в ответ ей было зачитано письмо де Маслова, в котором он отказывался от своей невесты. Так в фильме Мата Хари предстает в трагическом амплуа шпионки-предателя, которую также предали и немецкая разведка, и любимый мужчина.

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