Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года | Новости из Германии о России | DW

В Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года. Об этом сообщает в понедельник, 27 декабря, агентство РБК со ссылкой на несколько информированных источников. По их словам, речь идет о возможной предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина. «Предвыборная кампания обсуждается с определенным кандидатом. Других вариантов нет», — подчеркнул один из источников.

Основная задача – обеспечить легитимность

Как сообщает РБК, в середине декабря в Московской области прошел семинар с участием руководства внутриполитического блока Кремля, ряда сотрудников трех кремлевских ведомств, а также представителей «Единой России», на котором к выборам 2024 года. Имя потенциального кандидата на мероприятии не озвучивалось, но в рамках мозгового штурма обеспечение легитимности было названо главной задачей президентских выборов

США могут не признать легитимность Путина

Ранее стало известно, что в Палату представителей США внесен проект постановления о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года. В документе говорится, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, позволившим Путину «обнулить» свои президентские сроки и вновь претендовать на пост после 7 мая 2024 года, когда истекают его полномочия, нельзя признать легитимным в силу многочисленные нарушения, в том числе массовые фальсификации, лишение оппозиции возможности публично выступать против обнуления, недопущение международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы. «Фальшивое голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки путинской легитимности», — приводится в проекте резолюции оценка голосования по поправкам в конституцию России, сделанная сенатором Джеймсом Ришем, который в 2020 году возглавлял комитет Сената США по международным отношениям.

Путин еще не принял решение

Сам Владимир Путин, получивший возможность баллотироваться на пост президента РФ еще как минимум два раза – в 2024 и в 2030 гг., благодаря принятым в 2020 г. конституционным поправкам неоднократно публично заявлял, что еще не решил участвовать в выборах в 2024 году. “В соответствии с Конституцией я имею право быть избранным на новый срок. Буду я это делать или нет, я еще для себя не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — сказал он, в частности, 30 ноября 2021 года.

Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России после досрочной отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. В настоящее время он занимает этот пост в четвертый раз, с перерывом в 2008-2012 годах, когда Путин занимал пост главы правительства РФ при президенте Дмитрий Медведев.

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