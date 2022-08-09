Космический корабль Dragon стартовал к МКС с миссией Crew-3 | Новости из Германии о событиях в мире | DW
Космический корабль Crew Dragon Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отправился в свой третий боевой полет, чтобы заменить экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в четверг, 11 ноября, в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Старт с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени восточного побережья США (11 ноября в 05:03 по московскому времени) со стартовой площадки 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).
В текущий экипаж Crew Dragon входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Матиас Маурер. Они будут работать на станции полгода — до апреля 2022 года.
В ночь на вторник, 9 ноября, после расстыковки с МКС на Землю вернулся экипаж космического корабля Crew Dragon, выполнявшего вторую очередную миссию SpaceX, — астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ЕКА Томас Песке и Японский астронавт Акихико Хосиде. Они провели на орбите 199 дней.
немцы в космосе
51-летний Матиас Маурер станет 12-м немцем, совершившим полет в космос, четвертым немцем, посетившим МКС, и первым немцем, доставленным туда на Crew Dragon. Маурер из Санкт-Венделя в федеральной земле Саар. Он ученый-дизайнер.
До сих пор Германия отправляла в космос только мужчин. Но в конце марта ЕКА запустило новую программу подготовки астронавтов МКС с упором на разнообразие. Теперь в конкурсе могут принять участие и женщины. Более того, как показали отборочные соревнования, которые уже несколько лет проводятся в Германии в рамках специально созданной инициативы Astronautin, в Германии много достойных кандидатов в космонавты из числа женщин.
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