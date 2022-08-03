Испания объявила о прекращении извержения вулкана на острове Пальма | Новости из Германии о Европе | DW
Завершилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Об этом официально заявили власти Испании в субботу, 25 декабря, через три месяца после начала активности вулкана.
«Извержение продолжалось 85 дней и 18 часов», — заявил глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.
Пострадавших или погибших, непосредственно связанных с извержением, начавшимся 19 сентября, не было, хотя в ноябре испанские СМИ сообщали о гибели местного жителя. 72-летний мужчина счищал вулканический пепел с крыши дома в южной части острова, когда здание рухнуло под тяжестью пепла.
Во время извержения потоки лавы уничтожили 1345 жилых домов, в основном в западной части Пальмы, а также школы, церкви, медицинские центры и сельскохозяйственную ирригационную инфраструктуру. Видимая вулканическая активность практически полностью прекратилась 13 декабря, однако специалисты пока не сообщают о ее окончании, чтобы убедиться, что извержение не возобновится.
Первое извержение на острове за 50 лет
Извержение, сопровождавшееся частыми землетрясениями, стало первым на Пальме с 1971 года и самым продолжительным в истории острова с населением около 83 тысяч человек. Лава покрыла 1250 га земли, в основном банановые плантации. Более 7 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться, многие лишились всего имущества. Экономический ущерб от извержения, по оценкам местных чиновников, может превысить 900 миллионов евро.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, который несколько раз посещал Пальму во время извержения, пообещал помочь восстановить остров после шторма.
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