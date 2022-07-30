Иоганн Гутенберг – первопечатник из Германии | История | DW

Свидетельства о жизни Гутенберга фрагментарны; о некоторых этапах его жизни можно только догадываться. Вклад, который внес первопечатник в развитие культуры Германии и Европы, невозможно переоценить.

Детство и юность Гутенберга

Иоганн Гутенберг родился между 1393 и 1403 годами. Ученые условно считают годом его рождения 1400 год. Семья изобретателя принадлежала к старинному дворянскому роду и проживала в одном из самых крупных и богатых рейнских городов – Майнце. У родителей Гутенберга, Фриле Генсфлейш и Эльзы Вирих, было четверо детей. Семья Хенсфлейш-Гутенбергов принадлежала к городским патрициям, которые составляли политическую и экономическую элиту Майнца. В самых ранних документах Иоганн Гутенберг упоминается как Хенне Генсфлейш или Хенне цур Ладен.

Мало что известно о детстве и юности Гутенберга. Младший среди нескольких братьев и сестер, мальчик, видимо, учился в церковной школе. Об этом свидетельствует обширное знание Гутенбергом латыни, которое пригодилось ему для последующей издательской деятельности.

Страсбург научил Гутенберга зарабатывать

В 1434 году Гутенберг поселился в Страсбурге. Этот город открывал перед предприимчивыми людьми широкие возможности для заработка. Деловая активность Гутенберга говорит о том, что он обладал необычайной способностью привлекать капитал и квалифицированных сотрудников для своих проектов.

С 1437 года Гутенберг занимался обучением состоятельных горожан шлифовке драгоценных камней. Некоторое время спустя Гутенберг основал небольшую фабрику паломнических зеркал, производившую оловянные рамы, к которым скобами крепились небольшие выпуклые зеркала. Паломники прикалывали эти приспособления к своим головным уборам, надеясь с их помощью уловить благодатную и целительную энергию, исходящую от святых мощей, и увезти часть ее с собой для родных и близких. Однако, скорее всего, они имели в виду не настоящие зеркала, а очень популярные в то время иллюстрированные книги поучительного характера под названием «Зеркала».

Но Гутенбергу это не удалось: паломничество состоялось на несколько лет позже, чем планировалось, а вложенный капитал долго оставался без движения. Другое изобретение принесло ему больший доход. Гутенберг выгравировал штамп, которым печатали индульгенции.

Изобретение печатного станка

В конце 40-х годов 15 века Гутенберг снова поселился в Майнце. Здесь прошел важнейший период в жизни Иоганна Гутенберга – именно в Майнце он изобрел метод печати подвижными буквами. Благодаря родственнику Гутенберг получил ссуду в 150 гульденов (примерно эквивалентную пятилетней заработной плате среднего крестьянина) и использовал деньги для открытия мастерской.

Первыми книгами, вышедшими из типографии Гутенберга, были учебники по латинской грамматике. Позднее Гуттенберг задумал подготовить трудоемкое издание Библии и занял для этой цели у крупного бизнесмена Иоганна Фуста огромную по тем временам сумму.

Потеря типографики

Когда печать Библии была фактически завершена, между Гутенбергом и Фустом возникли разногласия. Фуст обвинил своего партнера в растрате и потребовал вернуть долг с процентами — всего более двух тысяч гульденов. На эти деньги в Майнце можно было застроить целую улицу каменными домами. Гутенбергу пришлось отдать мастерскую вместе с изобретением и половиной печатных экземпляров Библии.

Фуст взял на себя печатный станок и успешно продолжил дело, начатое изобретателем. Гутенбергу осталась другая мастерская, меньшего размера и менее технически оснащенная. С тех пор Иоганн Гутенберг выполнял лишь небольшие заказы, которые ни технически, ни эстетически не сравнимы с первым изданием Библии.

После потери мастерской отношение Гутенберга к своему изобретению изменилось. Если раньше он всячески скрывал технологию от посторонних, не желая ни с кем делиться выгодой, то после потери мастерской Гутенберг стал участвовать в различных издательских проектах. Например, он помогал в издании Библии в Бамберге.

последние годы жизни

Бурные политические события в Майнце в 1460-х годах, борьба между старым и новым архиепископами города привели к тому, что Иоганн Гуттенберг, поддерживавший старого архиепископа, был изгнан из родного города с приходом нового.

Изобретатель книгопечатания поселился в Эльтвилле, где первое время жил в нищете. Но в 1465 году новый архиепископ Майнца, решивший восстановить справедливость, назначил Гутенберга своим придворным и даровал ему пожизненную ренту. Изобретатель получил придворное платье, плюс 2180 литров хлебной водки и 2000 литров вина, а также был освобожден от уплаты налогов.

Спустя три года, в конце января 1468 года, Иоганн Гутенберг умер и был похоронен в церкви св. Франциска. Позднее эта церковь была разрушена, и с тех пор место захоронения первопечатника неизвестно.