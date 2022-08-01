Инфляция в США достигла пика за 40 лет | Новости из Германии о событиях в мире | DW

После небольшого замедления в апреле рост потребительских цен в США снова ускорился, достигнув самого высокого уровня за более чем 40 лет. Инфляция в мае составила 8,6 процента в годовом исчислении, это самый высокий показатель с декабря 1981 года, сообщило в пятницу, 10 июня, министерство труда Вашингтона. В апреле она составила 8,3 процента, в марте – 8,5 процента.

Последний раз инфляция в США превышала майское значение в декабре 1981 года, когда ее уровень составлял 8,9%. В мае больше всего выросли цены на энергоносители, цены на которые выросли на 34,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Продукты питания подорожали на 10,1 процента, что стало самым сильным ростом с марта 1981 года.

Эксперты ожидали менее резкого роста инфляции

Рост инфляции при этом превышает ожидания аналитиков, прогнозировавших менее резкий рост цен на товары и услуги, отмечает AFP. Эксперты, опрошенные Reuters, ожидали стагнации показателей. По мнению Бастиана Хепперле, аналитика банка Hauck Aufhäuser Lampe, инфляция в ближайшее время сохранится на очень высоком уровне. В свою очередь, эксперт немецкого банка LBBW Дирк Кленч (Dirk Chlench) уверен, что ФРС США без колебаний ужесточит курс монетарной политики.

В настоящее время во многих странах мира фиксируется высокий уровень инфляции. С началом войны в Украине растут цены, в первую очередь на энергоносители и продукты питания. В Германии уровень инфляции в мае, по предварительным данным, составит 7,9 процента.

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