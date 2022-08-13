Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших во время протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW

Генеральная прокуратура Казахстана подсчитала количество погибших во время массовых протестов, прошедших в стране в начале месяца: не менее 225 человек. Соответствующее заявление начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева в субботу, 15 января, цитирует интернет-издание Tengri News.

“Во время ЧП в морги доставлены 225 погибших. Часть из них – вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. Среди погибших 19 полицейских и военнослужащих. К сожалению, жертвами терактов стали и мирные граждане”, – Шалабаев сказал. Сколько мирных жителей погибло во время протестов и последовавших за ними беспорядков в Казахстане, он не уточнил.

По словам Шалабаева, «в Казахстане 4 578 пострадавших, из них 4 353 раненых, в том числе 3 393 сотрудника правоохранительных органов».

Между тем представитель Минздрава Казахстана Асель Артакшинова сообщила, что в медучреждениях скончались 175 человек. По ее словам, всего за медицинской помощью обратились 2677 жертв протестов.

Развитие протестов в Казахстане

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января в связи с повышением цен на автогаз. Однако вскоре они приобрели и политический характер.

В ночь с 4 на 5 января в Алматы произошли жесткие и масштабные столкновения между силовиками и протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана ушло в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение.

5 января Токаев обратился к лидерам стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать содействие Казахстану в преодолении террористической угрозы». Со стороны России в рамках этого мандата в Казахстан были направлены подразделения Воздушно-десантных войск.

7 января Токаев заявил, что отдал приказ правоохранительным органам и армии открыть огонь без предупреждения.

13 января Минобороны России сообщило, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала вывод своих войск из Казахстана и передачу охраняемых объектов правоохранительным органам этой страны.

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