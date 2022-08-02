В России ″омикрон″ привел к скачку повторной заболеваемости ковидом | Новости из Германии о России | DW

Из-за распространения омикронного варианта коронавируса в России повторно заражаются до 15 процентов уже переболевших ковидом — это в разы больше, чем другими видами инфекции SARS-CoV-2. Такие данные привел в среду, 9 февраля, заместитель начальника ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

«Омикрон, к сожалению, оказался уникальным и в этом плане. Если раньше мы говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, то 0,7%, то на данный момент — до 15% болеют повторно. “, – приводит “Интерфакс” слова Горелова на пресс-конференции.

При этом, по мнению инфекционистов, частота рецидивирующих заболеваний не зависит от того, каким вариантом коронавируса человек был инфицирован ранее.

Ежедневный прирост инфекций достиг нового максимума

На этом фоне суточный прирост заболеваемости коронавирусом в РФ достиг нового максимума после двухдневного снижения этого показателя. По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране выявлено 183 103 новых случая заражения. Накануне было зарегистрировано 165 643 новых случая. Таким образом, общее число зараженных ковидом с начала пандемии в России составило 13 330 769 человек.

За последние сутки скончались 669 пациентов с COVID-19. Всего за два года распространения коронавируса в России от последствий этого заболевания скончались 337 390 человек.

В конце января омикронный вариант коронавируса стал доминирующим в РФ. Впервые он был обнаружен в Ботсване и Южной Африке в ноябре 2021 года.

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