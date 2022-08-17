В России не хотят покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов | Новости из Германии о России | DW

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) отказывается покрывать риски, связанные с техническим обслуживанием самолетов в РФ на фоне приостановки поддержки со стороны европейского концерна Airbus и американской корпорации Boeing. Об этом сообщает в понедельник, 4 июля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиационной и страховой сферах.

По ее словам, к лету РНПК перестала рассматривать в качестве страхового случая аварии, возникшие в результате некачественного обслуживания или ремонта. Это связано с тем, что по предыдущим договоренностям с европейской стороной ремонт должен был производить производитель, застройщик или сертифицированная им организация, указали в перестраховочной компании.

Однако после начала российской войны на Украине Boeing и Airbus отказались от технической поддержки заказчиков из РФ.

Пассажиры также могут столкнуться с трудностями при возврате средств.

Как отметил директор авиакомпании «Меридиан» Владимир Лапинский, в результате могут возникнуть сложности с получением возмещения не только у авиакомпаний, но и у пассажиров и третьих лиц.

По словам источника, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уже приняла решение обратиться в правительство России «в связи с отсутствием взаимопонимания с РНПК».

Весной 2022 года западные страны ввели беспрецедентные санкции против России, которая в конце февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Одной из составляющих карательных мер стали ограничения, направленные против авиационной промышленности Российской Федерации. В начале июня стало известно, в частности, что российская авиакомпания S7 заморозила запуск лоукостера «Цитрус» из-за нехватки самолетов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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