В ЕС намерены продлить на год действие ″ковид-паспортов″ | Новости из Германии о Европе | DW

Срок действия цифровых «ковид-паспортов» (EUDCC) будет продлен в Евросоюзе еще на год — до июня 2023 года. Об этом совместном решении Европарламента и Совета ЕС сообщается в понедельник, 13 июня.

Этот шаг обосновывается стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового варианта коронавируса, которому будет присвоен статус «относительно» (вариант беспокойства), сообщает пресс-служба Еврокомиссии. отмечает парламент.

Участники дискуссии согласились с тем, что государства-члены ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение владельцев EUDCC. Это будет разрешено только в том случае, если такие ограничения необходимы для защиты общественного здоровья, соразмерны и не ведут к дискриминации.

«Мы полны решимости вернуться к неограниченной свободе передвижения», — прокомментировал решение Европарламента и Совета ЕС еврокомиссар по вопросам юстиции и законности Дидье Рейндерс.

Он приветствовал тот факт, что многие государства ЕС в настоящее время сняли все ограничения на поездки, в том числе необходимость предъявления сертификата о прививке от коронавируса или недавнем заболевании или отрицательном тесте. «Однако эпидемиологическая ситуация может быстро измениться», — предупредил он.

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