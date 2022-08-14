Австралия и Индия подписали промежуточное торговое соглашение | Новости из Германии о событиях в мире | DW

Австралия и Индия подписали в субботу, 2 апреля, временное соглашение о свободной торговле. Он предусматривает отмену пошлин на 85 процентов товаров, экспортируемых из Австралии в Индию, включая баранину, шерсть, уголь и медь, а также беспошлинную торговлю на австралийском рынке 96 процентами товаров, ввозимых в страну из Индии.

Под соглашением одновременно поставили свои подписи министры торговли Австралии и Индии Дэн Тин и Пиюш Гоял. При этом главы правительств стран — Скотт Моррисон и Нарендра Дамодардас Моди — наблюдали за церемонией по видеосвязи.

Комментируя подписание соглашения о свободной торговле с Индией, премьер-министр Австралии Моррисон назвал его «одной из самых больших дверей, которые можно открыть». По словам политика, его страна и Индия — это «две динамично развивающихся региональных экономики, демократические единомышленники, работающие вместе для достижения общего блага». В свою очередь, Моди расценил подписание соглашения о свободной торговле с Австралией как «поворотный момент».

Канберра стремится стать одним из трех крупнейших торговых партнеров Индии.

Цель Австралии — стать одним из трех крупнейших торговых партнеров Индии. По данным официальной Канберры, в 2020 году Индия заняла седьмое место в списке крупнейших торговых партнеров Австралии. Объем торговли между двумя странами на тот момент составлял 17,9 млрд долларов США (в пересчете на 16,2 млрд евро).

Противовес Китаю

Оба подписанта являются членами альянса Quad с США и Японией, который рассматривается как противовес Китаю.

Сегодня отношения Австралии с Китаем переживают период охлаждения, хотя КНР является крупнейшим торговым партнером страны. Так, Канберра не хочет позволять Huawei развивать национальную сеть 5G, а также настаивает на независимом расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В свою очередь, Пекин ввел штрафы на многие товары из Австралии.

Отношения между Индией и Китаем также ухудшились после стычки 2020 года между военными обеих стран в Гималаях из-за спорного пограничного района Аксай-Чин. Это столкновение стоило жизни как минимум четырем китайским и двадцати индийским солдатам.

Ожидается, что Австралия и Индия подпишут окончательное соглашение о свободной торговле в конце этого года.

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